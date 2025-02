La revista ‘Xercavins’ compleix 25 anys i publica el seu número 100

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Verdú, un municipi de l’Urgell de menys de 900 habitants, té el privilegi de comptar amb una publicació pròpia des de fa un quart de segle. Es tracta de Xercavins, una revista editada per una associació que coincidint amb la celebració del 25è aniversari acaba de publicar el seu número 100 (vegeu el desglossament).

El president de l’Associació Cultural Xercavins, Ramon Cardona, i el director de la revista homònima, Ricard Gilabert, revelen que arribar fins aquí “no ha estat fàcil” i ha estat possible gràcies a la “implicació” de moltes persones. En aquest sentit, reconeixen que han tingut alts i baixos, amb revistes de mínims malgrat que “cada tres mesos ha sortit de forma puntual, fins i tot ho va fer durant la pandèmia de la covid”, destaca Gilabert.

La revista Xercavins va ser una iniciativa de tres prohoms i referents culturals de Verdú, Ramon Boleda, Guiu Sanfeliu i Josep Maria Castelló (primer director), que volien recuperar una publicació. Verdú havia tingut dos revistes en el passat: L’Escut, publicada als anys 70, i La Torre, editada abans de la Guerra Civil. El primer any va nàixer sota el paraigua de l’associació juvenil Bacus, que organitzava la Festa de la Verema i el Vi, i a l’any i mig de la seua fundació ja ho va fer sota la nova entitat Xercavins.

Per a Gilabert, director de Xercavins des de fa 23 anys, “les claus d’haver pogut mantenir la revista durant tots aquests anys han estat la fidelitat dels col·laboradors (tenim un important capital humà format per uns 25 voluntaris) i dels subscriptors, així com la periodicitat trimestral (tres mesos donen cert respir i et permeten agafar aire)”. Cardona comenta que “tots els que estem implicats amb la revista oferim la nostra quota de poble, alguns ho fan des del vessant esportiu i nosaltres la fem des del cultural, que és el que ens agrada”.

Tant Gilabert com Cardona posen en relleu Xercavins i totes les publicacions locals que “expliquen una part de la nostra història que, en cas de no existir, acabaria caient en l’oblit”. Una de les històries que va explicar Xercavins de forma gairebé inèdita va ser la participació de Francesc Gabarró, nascut a Verdú, amb un solo de violoncel en la mítica cançó Yesterday de The Beatles, en un article de Josep Maria Salisi. Gilabert recorda que “ens van contactar estudiosos de The Beatles per aconseguir l’article”.

Gilabert també destaca que “la revista fomenta el vincle amb el poble. En aquest sentit, una tercera part dels nostres subscriptors viuen fora de Verdú però continuen mantenint un vincle amb el poble gràcies a Xercavins”.

Gilabert i Cardona pensen que la premsa comarcal en format paper aguanta millor que la generalista les noves tendències de consum. Gilabert revela que “gairebé no tenim baixes, hi ha un sentiment de pertinença rellevant”.

Actualment, Xercavins passa per un moment dolç. Recentment ha renovat el consell de redacció amb la incorporació de joves i dones, que han suposat un revulsiu, “de manera que el futur està assegurat amb noves mirades”, destaca Cardona.

Entre els projectes destacats que ha impulsat Xercavins paral·lelament a la revista es troba la col·lecció de llibres El Pont dels Sis Ulls. “El pal de paller és la revista però aquesta ens ha donat peu a impulsar nous projectes com aquesta col·lecció que arriba en un moment de maduresa de la publicació i que ens satisfà gratament”, apunta Cardona.

Entre els objectius de Xercavins per al futur es troben continuar incorporant joves, donar més veu a les dones, ser un referent de la cultura de Verdú i adaptar-se a nous formats.

Número especial amb una portada il·lustrada per Pilarín Bayés

Xercavins va publicar un nou especial per commemorar el 25è aniversari el mes de gener passat amb una portada dedicada a una il·lustració del Verdú actual dissenyada per la dibuixant Pilarín Bayés amb el seu particular i reconeixible estil. No hi falta cap detall, hi apareix tot el poble representat. El número 100 de la revista té setanta pàgines i, a més d’un ampli reportatge sobre la història de Xercavins, firmat pel seu director, compta amb col·laboracions especials de personalitats del territori, entre les quals es troben la de la subdirectora de SEGRE Anna Gómez. A la festa dels 25 anys, Xercavins va entregar una làmina amb la il·lustració de Verdú als seus principals col·laboradors.