Tres Tombs a la Figuerosa amb mig centenar de tractors

Gairebé mig centenar de tractors van participar ahir en la festa dels Tres Tombs de la Figuerosa, que organitza des de fa sis anys l’associació cultural La Fonteta. La festa va començar a primera hora del matí amb un esmorzar popular entre tots els tractoristes participants i a les 12.00 hores van començar els Tres Tombs pels carrers d’aquest nucli de Tàrrega. Per acabar hi va haver un dinar i sortejos entre els participants. La festa va comptar amb la presència de Miquel Nadal, regidor de Tàrrega, que va posar en relleu aquesta cita per als amants de la tradició i la maquinària agrícola alhora que va mostrar el seu suport al sector agrari en uns moments molt difícils.