El vermut entre ametllers a Arbeca atreu un miler de persones

Un centenar de persones van participar ahir a Arbeca en una caminada cultural que va combinar la visita als camps d’ametllers en flor i a construccions en pedra asseca com cabanes de volta i molins farinaires. Els participants van poder descobrir també l’antiga mina que proveïa d’aigua la localitat abans de la construcció del canal d’Urgell. L’itinerari va ser de deu quilòmetres entorn dels paratges dels fons del Comellar i de la Coma.

Després de la caminada, a la finca del Pla de l’Alzina es va celebrar un vermut popular entre els ametllers, amb productes de la zona, amb un gran èxit de participació, ja que van assistir-hi en total més d’un miler de persones, segons el regidor Francesc Roset, que va destacar la importància d’organitzar aquest tipus d’activitats “per donar a conèixer el territori”.

Va detallar que hi van assistir persones de diferents punts de Lleida, de Girona i fins i tot estrangers, com per exemple d’Anglaterra i els Països Baixos, que estan acampats amb les autocaravanes a l’àrea habilitada per a aquesta finalitat a la Vinya Els Vilars.

Les activitats turístiques entorn de la floració en poblacions de Lleida són cada vegada més destacades i atreuen més persones. Aquest any, van arrancar dissabte a Maldà amb un passeig entre ametllers i cellers i aquest dissabte vinent dia 1 de març començarà la nova campanya de Fruiturisme a la localitat d’Aitona, que es prolongarà fins al dia 15. El dia 1 també se celebrarà la festa de la floració a la Granja d’Escarp i el dia 9, a Vilagrassa.