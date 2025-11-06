Detingut un grup de joves que es dedicava a agafar un tren de Lleida a Cervera per cometre assalts a diverses localitats
El passat 23 d’octubre els joves van envoltar un home que es trobava a la rampa d’accés de l’estació després de demanar-li un cigarro
Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns sis joves, tres de 18, 20 i 22 anys i la resta menors acusats d’assaltar i pegar un home a l’estació de tren de Tàrrega. Sospiten que els investigats formen part d’un grup criminal que es dedica a cometre robatoris violents. De fet, tres d’ells van ser arrestats a finals d’octubre per tres assalts similars a Lleida, dos d’ells a menors, als barris de Cappont i Pardinyes, com ja va informar aquest diari.
L’assalt a Tàrrega es va produir el 23 d’octubre quan vuit joves van envoltar un home a l’estació i li van demanar un cigarro. Tanmateix, li van arrancar la ronyonera, el van tirar a terra i li van colpejar fins que van fugir. La víctima, que va resultar ferida de caràcter lleu, va explicar que a la bossa hi portava el mòbil i targetes bancàries, amb les quals els lladres van fer compres en botigues de Mollerussa i Les Borges.
Els investigadors van constatar que es tractaria d’un grup que es desplaçava amb tren des de Lleida i que protagonitzava incidents a les localitats del recorregut ferroviari. Dilluns, una vegada identificats, van arrestar sis dels vuit sospitosos en Les Borges, Lleida i Alcarràs.
La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.