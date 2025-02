Forestalia rep l’aval d’Aragó per expropiar un agricultor mort

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament de Presidència, Economia i Justícia del Govern d’Aragó ha emès una autorització a favor de l’empresa Renovables del Capitán, filial del grup energètic Forestalia, per expropiar un agricultor de Fraga que fa mesos que està mort.

L’executiu autonòmic basa la seua autorització en el fet que durant el tràmit d’audiència pública a què va ser sotmesa la sol·licitud d’aquest permís no “s’hi han realitzat al·legacions” , “per la qual cosa ha d’entendre’s que no existeixen objeccions a la present declaració d’utilitat pública”.

La resolució, firmada per la vicepresidenta de l’executiu de Jorge Azcón, Mar Vaquero, narra el kafkià (per burocràtic) procés que ha portat la seua conselleria a donar per notificat l’afectat, la identitat del qual responia en vida a les inicials J.R.P.B., malgrat que és de domini públic, entre altres detalls perquè ha estat publicat en mitjans de comunicació, que ha mort.

“S’ha comunicat l’inici d’aquest tràmit a l’afectat mitjançant notificació individual”, encara que aquesta va resultar “retornada per domicili desconegut”.

Davant d’aquesta situació, “es va procedir a practicar la notificació al propietari afectat” conforme a la normativa estatal que permet donar el tràmit per resolt amb la publicació d’un anunci al BOE, en aquest cas en l’edició del 2 de juliol.

La resolució explica que la petició de la filial de Forestalia per poder activar l’expropiació també va ser comunicada a diversos organismes oficials, entre els quals l’ajuntament de Fraga, “sense que s’hagi rebut cap notificació” des de cap, per la qual cosa “es considera que no existeix objecció” a la posada en marxa del procediment expropiatori.

El Govern d’Aragó considera que amb aquesta col·lecció de silencis la seua proposta queda avalada del tot.

El tràmit té com a finalitat l’expropiació de 219 m2 de terra

El permís per activar l’expropiació, vinculat al parc fotovoltaic Más de Gil, de 26 Mw (megawatts, milers de quilowatts) de potència i projectat a la zona nord-est del terme municipal fragatí, afecta en realitat una superfície de 219,06 m² que segons el Cadastre estan dedicats al cultiu de fruiters i es troben en una zona de regadiu.

L’objectiu de l’empresa energètica consisteix a instal·lar una línia elèctrica d’evacuació del parc de 43,31 metres de longitud. D’aquesta manera, pretén aconseguir una servitud de pas de 155,96 metres quadrats per a la seua conservació.