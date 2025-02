Parc de Bombers per a Binèfar i Montsó

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La diputació d’Osca ha tret a licitació la redacció del projecte del futur parc de Bombers de Binèfar-Montsó que donarà servei a tota la zona de la Llitera i el Cinca Mitjà. La redacció del projecte ascendeix a 275.000 euros. El president de la corporació provincial, Isaac Claver, va apuntar que la seguretat és una línia fonamental en el Pla Estratègic de la Diputació i amb el parc de Montsó i Binèfar “es milloraran els temps de reacció davant de qualsevol emergència”.

La previsió és que les obres puguin iniciar-se a finals d’aquest any o començaments del 2026. Després de la compra per part de la Diputació dels terrenys on anirà ubicat el nou parc el desembre del 2023 i la demolició d’edificis, la corporació fa ara un nou pas amb la licitació de la redacció del projecte bàsic, redacció parcial del projecte d’execució i direcció de l’obra. El projecte haurà de contemplar l’ordenació i urbanització de tota la parcel·la on anirà ubicat el parc i haurà d’incloure diversos elements com l’edifici del parc de Bombers (amb una part destinada a garatge i una altra zona de dos plantes per a administració i estances), una torre de pràctiques, zona de maniobres i una base d’emergències (heliport) amb lloc d’estacionament d’helicòpter i hangar.

Així mateix, l’objectiu és construir el parc en dos fases. La primera inclourà la urbanització exterior de la parcel·la, el parc de Bombers, la torre de pràctiques i la zona de maniobres. I en la segona fase es realitzarà la urbanització interior i la base d’emergències.

Val a recordar que la DPH està tramitant la sol·licitud de Fons Europeus per finançar aquest projecte, per la qual cosa l’actuació podria ser cofinançada per la Unió Europea a través del Feder.