Preocupació a Tàrrega pel tiroteig sense resoldre de diumenge

Vista del carrer Ferrocarril de Tàrrega, on van ocórrer els fets. - LAIA PEDRÓS

Els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Local, continuen investigant els dos trets amb arma de foc que es van denunciar diumenge passat al carrer del Ferrocarril de Tàrrega després d’una discussió. Els agents indaguen si aquesta es va produir en un descampat.

Per la seua banda, l’alcaldessa, Alba Pijuan, va lamentar ahir els fets, que va qualificar de “molt greus” i preocupants perquè hi ha una persona a la ciutat que ha utilitzat una arma de foc en un incident. Així mateix, Pijuan va indicar que “suposadament aquesta persona va disparar a l’aire sense ferir ningú i amb l’únic objectiu de cridar l’atenció o amenaçar”. L’alcaldessa va assegurar que els cossos policials continuen investigant els fets encara que va reconèixer que “hi ha hermetisme”.

Com va informar ahir SEGRE, els fets s’haurien produït al carrer del Ferrocarril cap a les 13.00 hores de diumenge. Un veí del bloc situat al número 32 va alertar la policia després d’escoltar el que van semblar dos trets i veure un home que fugia corrent de la zona.

Després de rebre l’avís, agents dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local es van personar al lloc i, una vegada inspeccionada la zona, van localitzar dos beines que podrien estar relacionades amb el succés. El veí que va trucar a la policia va explicar que prèviament als trets s’havien escoltat crits com si s’estigués produint una discussió. La policia va rebre també diversos avisos més sobre els trets i la discussió prèvia. La investigació continua oberta per intentar identificar les persones implicades en els fets en aquesta zona apartada de Tàrrega. Segons fonts policials, no consten persones ferides. L’incident va causar preocupació entre els veïns.

El setembre passat es va produir un altercat al barri de la Bordeta de Lleida quan diverses persones es van barallar i dos dels implicats van exhibir una pistola de fogueig amb què van fer dos trets a l’aire. L’incident es va produir al voltant de les 14.30 hores als voltants de l’institut Maria Rúbies, al carrer Boqué, i va coincidir amb la sortida dels alumnes del centre educatiu.

En els últims dies s’han registrat altres incidents amb armes de foc que estan sota investigació a Badalona, Sabadell i, ahir, a l’Hospitalet de Llobregat, amb un ferit (més informació a la pàgina 23).