Els Mossos investiguen un tiroteig denunciat en un carrer de Tàrrega

El carrer del Ferrocarril on hauria tingut lloc el possible tiroteig a Tàrrega. - LAIA PEDRÓS

Els Mossos d’Esquadra investiguen un tiroteig amb arma de foc denunciat ahir a Tàrrega. Els fets s’haurien produït al carrer del Ferrocarril cap a les 13.00 hores. Un veí d’un bloc situat en aquest carrer de la capital de l’Urgell va alertar la policia després de sentir el que li van semblar dos trets i veure un home que fugia corrent de la zona.

Després de rebre l’avís, agents dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local de Tàrrega es van personar al lloc i, després d’inspeccionar la zona durant al voltant d’una hora, van localitzar dos beines a la via pública que podrien estar relacionades amb el tiroteig, malgrat que al tancament d’aquesta edició no constava cap persona ferida ni s’havien produït detencions.

El veí que va trucar a la policia va explicar que prèviament als trets havia sentit crits com si s’estigués produint una discussió. Després de sentir els trets, ho va relacionar i va alertar la policia.

La investigació policial continua oberta per provar d’identificar les persones que estarien implicades en els fets en aquesta zona apartada de Tàrrega. L’incident van fer saltar totes les alarmes de la ciutadania. De fet, a part de l’esmentat veí, la policia va rebre també diversos avisos més sobre els trets i la discussió prèvia.

Veïns consultats ahir per SEGRE van afirmar que la zona on es van produir els fets és “molt tranquil·la”, no hi ha aldarulls i menys d’aquestes característiques. Després de l’incident d’ahir al migdia, van reconèixer sentir-se “insegurs” al saber que probablement s’havia disparat amb una arma carregada de munició. Van lamentar que en molts pisos viuen famílies amb nens petits i es preguntaven: “Si haguéssim estat al carrer, ara estaríem ferits?”. Malgrat tot, es van mostrar confiats que la investigació policial acabi donant els seus fruits i es puguin aclarir els fets.

Tàrrega se situa anualment en un índex de 44 fets delictius per cada mil habitants, per sota de la mitjana catalana. Aquest diari va intentar contactar ahir amb l’alcaldessa, Alba Pijuan, sense èxit.