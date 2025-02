Desvien el trànsit de l’A-2 per un conductor ebri

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van rebre divendres passat a la tarda les trucades de diversos conductors que denunciaven que un altre xòfer circulava de forma temerària i fent zig-zag per l’autovia A-2 en direcció Barcelona.

Fins i tot, un dels conductors va poder gravar l’actitud temerària que presentava aquest conductor a l’altura de Sidamon, al Pla d’Urgell. Els mateixos alertants van informar la policia que podria estar sota els efectes de l’alcohol tenint en compte la seua manera de conduir.

En les imatges es pot apreciar com el vehicle va circular durant diversos quilòmetres passant d’un carril a un altre del mateix sentit de forma erràtica i envaint el voral. Després de rebre l’alerta per part de la resta d’usuaris de la via, els Mossos van desviar el trànsit per evitar incidents a causa d’aquesta actitud però finalment el conductor es va acabar accidentant després de xocar amb la tanca lateral de l’autovia. No va resultar ferit.

Després de ser identificat pels agents, el xòfer va donar una taxa d’alcoholèmia d’1,18 mg/l, la qual cosa gairebé quintuplica el límit legal permès. Per aquesta raó, els agents van instruir diligències penals per un delicte contra la seguretat en el trànsit per consum de begudes alcohòliques al volant i conducció temerària. El mateix divendres a la nit, un conductor va ser denunciat per la via penal a Balaguer al donar positiu en alcoholèmia després d’accidentar-se al carrer de la Carretera de Camarasa.

Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 23.04 h. El cotxe va acabar bolcant i va causar danys a altres vehicles. El xòfer va donar una taxa d’alcohol de 0,8 mg/l. La Urbana de Balaguer va intensificar els controls per la celebració de Carnaval.

Val a recordar que el passat 18 de febrer un conductor de 71 anys va ser arrestat després d’un xoc mortal en què va morir un jove motorista d’Andorra a la carretera N-260 a Montferrer i Castellbò. El xòfer va ser imputat per un delicte d’homicidi per imprudència greu i va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial a la Seu d’Urgell.