Detingut per conducció temerària, sense carnet, donar-se a la fuga i intentar atropellar Mossos

La rutina matinal del Túnel del Cadí es va veure alterada ahir quan un conductor va protagonitzar una sèrie de fets que van culminar en una persecució policial i una detenció. Els fets van començar cap a les 7.45 hores, quan els Mossos d'Esquadra van rebre diverses alertes sobre un turisme que circulava de manera extremadament perillosa en direcció a Puigcerdà.

Segons han informat fonts policials, el conductor realitzava avançaments en zones prohibides, creuant línies contínues amb total menyspreu per la seguretat viària. La situació va arribar a un nivell alarmant quan el presumpte infractor va llançar un got per la finestra que va impactar contra un dels vehicles que acabava d'avançar de forma temerària, posant en greu risc la integritat física d'altres usuaris de la via.

Intent d'atropellament i persecució per l'N-260

Una patrulla de trànsit que patrullava per la zona va localitzar ràpidament el vehicle sospitós al quilòmetre 218 de la N-260. Els agents, seguint els protocols d'actuació establerts, van decidir avançar-lo per poder establir un control en un punt segur de la carretera i procedir a la seva identificació.

Quan el conductor es va aproximar al punt on els agents l'esperaven, aquests li van fer les indicacions reglamentàries perquè s'aturés immediatament. La resposta del conductor va ser no només d'ignorar les ordres policials, sinó que va accelerar bruscament dirigint el vehicle cap als agents, que van haver d'apartar-se per evitar ser atropellats.

Aquest fet va desencadenar una persecució a alta velocitat per la N-260, durant la qual el conductor fugitiu va continuar realitzant tota mena de maniobres prohibides i extremadament perilloses. Els testimonis presencials afirmen que el vehicle va estar a punt de provocar diversos accidents frontals mentre intentava eludir l'acció policial.

Trampa fallida i detenció final a un camí rural

En un intent desesperat per despistar els agents, el conductor va desviar-se cap a un camí asfaltat en direcció a Bescaran, una petita localitat de l'Alt Urgell. Allà, en un tram amb escassa visibilitat, va aturar sobtadament el vehicle amb la clara intenció de provocar un accident amb el cotxe policial que el perseguia. Malgrat la trampa, els agents van aconseguir reduir la velocitat, produint-se només un impacte lleuger entre ambdós vehicles.

Aprofitant aquest moment, els mossos van procedir a la detenció immediata del conductor, qui va mostrar una forta resistència activa. Durant l'escorcoll posterior, es va trobar que el detingut portava substàncies estupefaents, fet que va comportar una denúncia administrativa addicional per tinença de drogues.

Les comprovacions realitzades pels agents van revelar que el jove, de 25 anys i amb antecedents policials, no havia obtingut mai el permís de conducció, afegint una infracció més al seu ja extens historial delictiu.

Múltiples càrrecs i conseqüències legals

Com a resultat d'aquesta cadena d'esdeveniments, el detingut s'enfronta a múltiples càrrecs de gravetat considerable. Se l'acusa dels delictes de conducció temerària, conduir sense haver obtingut mai el permís corresponent, atemptat contra agents de l'autoritat, desobediència greu i negativa a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia i drogues reglamentàries.

Compareixença judicial i antecedents

El detingut passarà avui a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de La Seu d'Urgell. Segons fonts judicials, el fet de comptar amb antecedents policials podria agreujar les conseqüències penals a les quals s'enfronta.