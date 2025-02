Dos milions de calçots a les taules de tot Catalunya des d'una empresa de Lleida que té 12 botigues

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Aquest any arribaran a les taules de tot Catalunya més de 2 milions de calçots conreats i produïts al Pla d’Urgell, concretament, a Castellnou de Seana, de la mà d’El Rebost de Ponent. En tan sols un cap de setmana despatxen més de 110.000 calçots, la majoria, ja preparats per menjar. “La gent busca la comoditat”, assegura el propietari d’El Rebost de Ponent, Jordi Llanes.

El projecte de Castellnou va nàixer fa 14 anys. “Vam decidir canviar de rumb, abans conreàvem ceba que veníem a grans empreses i vam decidir apostar pel calçot oferint un cicle tancat, i mira que de seguida vam tenir empreses interessades en els nostres calçots però vam rebutjar les ofertes”, explica. Fins i tot compten amb un restaurant propi amb capacitat per a 90 persones, que van obrir fa sis anys.

“El vam inaugurar i vam haver de tancar per la pandèmia de la covid, però ara té molt bona acollida, aquesta temporada ja tenim complet fins a finals d’abril”, destaca. “La gent s’ho passa molt bé al nostre restaurant, tan sols oferim un torn perquè per a nosaltres la calçotada és una festa, molts també ens demanen que els fem una ruta per les nostres instal·lacions per conèixer tot el procés del calçot i la gent agraeix aquesta proximitat”, explica.

El Rebost de Ponent va començar conreant dos jornals (4.358 metres quadrats) de calçots i en aquests moments ja són 35, ampliant els terrenys any rere any. Tot plegat acompanyat cada vegada de més punts de venda. En aquests moments compta amb dotze botigues pròpies i té convenis amb una vintena més així com amb molts restaurants. Com a novetat, aquest 2025 han obert una botiga pròpia a Reus i a Cappont (Lleida ciutat) i una altra a Almacelles després d’arribar a un acord amb una botiga d’aquest municipi del Segrià.

Aquesta temporada, el calçot és “espectacular”, reconeix Llanes, gràcies a l’aigua i especialment a les gelades dels últims mesos. “Va ploure el que havia de ploure al novembre i al desembre, vam poder sembrar molt bé i ens ha sortit un calçot molt igualat i les gelades van trencar les fibres i els van endolcir”, explica Llanes. Per a aquest agricultor i empresari de Castellnou de Seana, “a Lleida tenim el clima ideal per conrear calçots”.

La campanya de calçots a El Rebost de Ponent va començar el passat 15 de novembre i s’allargarà fins a finals d’abril, al voltant de Sant Jordi. L’establiment té en l’actualitat una trentena de treballadors, la majoria a jornada parcial i amb contractes de temporada.

El Rebost de Ponent va obrir fa un parell d’anys la seua filial, calsotsacasa.com, una botiga online que ven packs preparats per fer calçotades. En aquest cas, els calçots són verds i els packs inclouen la preuada ceba, la salsa, els pitets d’un sol ús i en alguns casos fins i tot sacs de sarments per preparar el foc. En aquest cas, l’empresa ven per tot Espanya i està dirigida per un dels fills de Llanes.

Després d’aquests 14 anys de molt sacrifici, l’empresari admet sentir-se “molt feliç” d’haver pres la decisió d’apostar pel calçot i oferir un cicle tancat amb El Rebost de Ponent. “Les felicitacions dels clients ens omplen d’orgull, treballem perquè hem de viure, però realment aquesta feina ens fa sentir molt bé: veure que tenim clients fidels que repeteixen any rere any o que no podem acollir més comensals al restaurant perquè ja està ple”, comenta.