Una vermuteria del Palau d'Anglesola opta a ser la millor de Catalunya

S’Abril, Espai Alternatiu del Palau d’Anglesola, opta a ser la millor vermuteria de Catalunya aquest any. El bar cafeteria és un dels set finalistes dels Premis Vinari dels Vermuts, que un any més volen retre un homenatge als establiments que millor promouen la cultura de l’aperitiu. Hi participen des de les tavernes més emblemàtiques fins als locals més innovadors o espais alternatius que creuen i aposten per aquesta tradició.

Sònia Mateu i Teresa Cerdà, que regenten aquest establiment al Palau, aposten des de fa anys per la qualitat d’aquesta beguda alcohòlica tan trendy i els que ofereixen al seu establiment procedeixen i estan elaborats principalment en comarques catalanes i a la demarcació de Lleida, des de Raimat, a Arbeca, Fulleda, Tàrrega o Reus. Aquesta setmana s’han classificat juntament amb Lo Racó del Vermutenc, de la Ràpita; La Tafanera de Pàmpol, de Rubí; Casa Mariol, de Barcelona; La Vermood, de Granollers; Cal Pere Tarrida, del Prat de Llobregat, i El Mussol, de Santpedor.

Més de mig miler de persones han participat en el procés de proclamació de candidatures i a partir d’ara fins al 14 de març es pot votar i escollir la millor vermuteria de Catalunya. Així, s’obre el procés de votació popular a través de la pàgina web vadevi.cat per decidir quin dels finalistes es proclamarà guanyador. El veredicte es farà públic durant la gala d’entrega de guardons de l’11 edició dels Premis Vinari dels Vermuts Catalans, que se celebrarà el 26 de març a Reus.

“Fer un vermut ja s’ha traduït en un acte social i gastronòmic, de tradició renovada, i obrir-nos pas ens ha portat treball i dedicació”, va assegurar Sònia Mateu.

Així mateix, van destacar que estar entre els set finalistes ja és “un reconeixement a la seua tasca diària i la transformació que hem anat adaptant els últims anys passant d’oferir les típiques tapes a disposar de cartes especialitzades en vermuts”, va dir Teresa Cerdà. Van afegir que fer un vermut es tradueix en un moment per compartir al voltant d’una taula, perquè “els clàssics no passen de moda, només evolucionen”.