En marxa els treballs per potenciar l’atractiu dels Vilars - AMADO FORROLLA

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els treballs per potenciar l’atractiu de la fortalesa ibera dels Vilars d’Arbeca han començat aquesta setmana i hauran de prolongar-se fins al mes de juny. Un equip de l’empresa Iltirta Arqueologia excava al camp frisó, una extensió de grans pedres clavades a terra per obstaculitzar l’avanç de cavalleria, mentre que un altre treballa en la coronació d’una cisterna. Aquesta intervenció es finança amb ajuts de Cultura per a jaciments visitables.