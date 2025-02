Èxit de les Jornades d’Emprenedoria i Orientació en Formació Professional

Publicat per C. MARSIÑACH Creat: Actualitzat:

L’Institut La Segarra i la Paeria de Cervera han organitzat les VIII Jornades d’Emprenedoria i Orientació en Formació Professional, dirigides als alumnes d’últim curs que finalitzen el seu cicle formatiu. Els dies 25 i 26 de febrer, el centre educatiu va acollir diferents tallers i ponències per ajudar a desenvolupar-se en l’àmbit professional i personal. Van incloure activitats per aprendre a parlar en públic, treballar en equip, gestionar les emocions o l’ús de les xarxes socials en la recerca del treball. En aquesta edició es va organitzar un speed dating amb empreses de la comarca i l’entorn perquè els alumnes poguessin experimentar com és una entrevista de treball.

Dimarts es van inaugurar les jornades amb l’exfutbolista professional i empresari Joan Capdevila, que va repassar la seua trajectòria i va transmetre als alumnes una nova visió de com cal afrontar els reptes professionals i personals que poden trobar-se.

El cantant de Buhos, Guillem Solé, va ser l’encarregat de clausurar les jornades amb una conferència sobre la importància de l’actitud i la motivació a l’hora de trobar feina. També van intervenir la directora del centre, Verònica Llardén, i la regidora d’Educació a la Paeria, Carolina García.