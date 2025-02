La Marxa dels Castells celebra 25 anys

Publicat per C. MARSIÑACH Creat: Actualitzat:

La Marxa dels Castells celebrarà aquest diumenge la 25 edició amb 2.000 participants. Les places es van esgotar quinze dies abans i es va tancar la inscripció. La prova, organitzada pels centres excursionistes de Cervera i Guissona, combina esport i cultura. Sisco Suau, un dels membres de l’organització, explica que la iniciativa ha servit per donar a conèixer el patrimoni de la comarca. “Molta gent coneix els castells per la marxa”, diu, i assegura que és poc comú trobar proves que s’organitzin conjuntament per dos centres excursionistes.

Aquest any la sortida és des de Cervera i, com en les últimes edicions, hi ha un recorregut de 37 i un altre de 54 quilòmetres que discorren al costat d’una dotzena de fortificacions de la comarca. El temps màxim per realitzar el recorregut és de 13 hores. Més de 200 voluntaris s’encarregaran de vetllar per la seguretat dels caminants i oferir-los punts d’avituallament a l’Aranyó, les Pallargues, Florejacs, Guissona, Cal Codina i Cervera.

Per celebrar el 25 aniversari, s’obsequiarà els participants amb un tallavent. Al llarg d’aquest quart de segle han realitzat la prova 27.000 persones, tot un rècord. D’aquestes, n’hi ha dos que han participat en totes les edicions i unes altres quatre que tan sols han fallat en una.

La prova és possible gràcies a dos dels seus principals espònsors, les empreses bonÀrea i Torrons Vicens. En aquesta edició, la marxa destina un 5% dels seus ingressos a dos projectes solidaris: el Jardí Sensorial per a l’Espígol, un projecte de la Fundació Alba Futur, i el de l’Associació Melfha per al poble sahrauí. La Marxa dels Castells va nàixer l’any 2000 amb la voluntat de portar a terme una activitat “inèdita” al territori. El paisatge de la Segarra a la primavera, amb el verd intens dels camps i els arbres florits, suposa un altre dels grans atractius per als participants.