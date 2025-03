Tres dies de transbords en el tren de la costa per unes obres a Tarragona

Els usuaris de les línia de tren R-13 i R-14, que comuniquen Lleida amb Tarragona i Barcelona per la costa, s’enfronten entre avui i dilluns a un enrevessat dispositiu de transbords amb autocar pels talls de circulació que les obres del túnel de Roda de Berà obliguen a aplicar en els trams la Plana-Sant Vicenç-Cunit i Tarragona-Cunit, van explicar fonts de Renfe.

El servei ferroviari es mantindrà amb normalitat entre Lleida i la Plana-Picamoixons en els dos sentits de la circulació per, a partir d’allà, oferir una sèrie de variants en funció de la destinació.

Els trens de l’R-14 seguiran circulant entre la Plana i Tarragona en les dos direccions per la línia de Reus però sense aturar-se a les estacions intermèdies, que són les d’Alcover, la Selva, Reus i Vila-seca. El trànsit cap a aquestes es realitzarà al bus llançadora que opera des d’octubre.

El trajecte de l’R-13, el de Lleida a Barcelona per la via de Valls, que passa per aquesta localitat, Nules, Vilabella, Salomó, Roda de Berà i Roda de Mar fins a Sant Vicenç de Calders, es cobrirà en bus en els dos sentits.

Aquest transbord es prolonga des d’avui fins dilluns vinent fins a Cunit per Calafell i Segur de Calafell.

Tampoc hi haurà tren entre Tarragona i Cunit per la línia de la costa, la qual cosa comporta trasllats en autocar cap a Altafulla, Torredembarra i Sant Vicenç de Calders.

El viatge entre Cunit i Barcelona es cobrirà en la línia de Rodalies R-2 Sud, que serà reforçada amb trajectes cada vint minuts, ja que el servei de l’R-4 acabarà al Vendrell.

Aquest dispositiu, per al qual Renfe ha previst 2.650 serveis d’autocar amb 105 vehicles, es mantindrà fins que dimarts, una vegada realitzades les proves, es restableixi la circulació.

No obstant, els trens regionals no tornaran a aturar-se a l’estació de Sant Vicenç fins al 25 de maig. “Per garantir la mobilitat dels viatgers, s’establirà un servei alternatiu per carretera entre Torredembara i Sant Vicenç de Calders”, van explicar fonts de Renfe.

A partir de dimarts que ve, i fins a la següent reordenació dels serveis, els cinc serveis diaris de Lleida a Tarragona els assumirà l’R-14 per Reus i deixaran de circular per Valls com ocorre ara.

D’altra banda, l’R-13, la de Valls, passarà a convertir-se en una llançadora de la Plana a Sant Vicenç que permetrà enllaçar els trens entre Lleida i la primera localitat i entre la segona i Barcelona.

Pel que fa a l’hora punta, aquesta última línia es veurà reforçada per un autobús Valls-Barcelona per Roda de Mar que sortirà a les 6.30 i les 8.30 hores cap al nord i a les 18.00 i les 20.00 cap al sud.

L’accident d’ahir es va tancar sense que cap persona arribés a patir ferides, segons van explicar fonts dels serveis d’emergències, malgrat l’aparatositat del sinistre, en el qual el ferrocarril va impactar contra el lateral del vehicle en el qual s’ubica el conductor. El tren circulava en direcció Mollerussa quan va impactar, per causes que s’investiguen, amb el turisme, que procedia d’un camí rural i el conductor del qual es disposava a creuar la via cap al nucli urbà de Bellpuig per un pas a nivell sense barreres en què la senyalització és l’única mesura preventiva existent.

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per determinar les causes exactes de l’incident en aquest pas a nivell sense barreres. El sinistre va requerir la mobilització d’una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), de tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, d’una dotació de la Guàrdia Urbana de Bellpuig i de dos equips dels Bombers de la Generalitat. Els serveis d’emergència van acudir ràpidament al lloc per atendre la situació i garantir la seguretat a la zona.

Per la seua part, Renfe va establir un servei alternatiu de transport per carretera entre les estacions de Mollerussa i Tàrrega per minimitzar les afeccions als viatgers mentre els equips d’emergència desenvolupaven les tasques de retirada del vehicle i els seus tècnics procedien a comprovar l’estat de la infraestructura. La circulació es va mantenir interrompuda entre les onze del matí i la una del migdia, aproximadament. Els ajuntaments afectats per l’existència de passos a nivell en els seus termes, especialment els que no disposen de barreres, porten anys reclamant-ne la supressió.

Els treballs finalitzen diumenge i Renfe dedicarà dilluns a testar la nova infraestructura. Les interrupcions d’aquest cap de setmana no afectaran el trànsit de mercaderies, que continuarà circulant de Lleida a Tarragona i Barcelona amb normalitat, van explicar fonts de Renfe.

Un tren envesteix un turisme en un pas a nivell sense barrera a Bellpuig

Un tren va atropellar un turisme ahir al matí en un pas a nivell sense barreres a Bellpuig, a la comarca de l’Urgell. És el tercer incident ferroviari en poques setmanes després dels registrats fa unes setmanes a Golmés, on un altre automòbil sobre les vies va obligar a parar els trens, i a Bellpuig, on un cotxe va caure a la via. En els tres episodis, tots localitzats a la línia de Lleida a Barcelona per Cervera i Manresa, va quedar interromput al trànsit ferroviari.

Cinc mesos per instal·lar el tercer raïl sense afeccions a les mercaderies

Els treballs d’instal·lació de l’anomenat tercer fil, que és el raïl que permet circular a trens d’ample europeu, ha mantingut fora de servei durant cinc mesos, de primers d’octubre a començaments de març, el túnel de Roda de Berà i ha alterat les circulacions dels serveis de passatgers que transiten per Sant Vicenç de Calders, a Tarragona.