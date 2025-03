Alumnes de FP comencen a rehabilitar 18 bungalous clausurats de la Pobla de Segur després d’anys d’abandó

Tretze persones han començat a treballar en la rehabilitació de l’antiga àrea vacacional de la Pobla de Segur després d’anys d’abandó. Són els alumnes de la nova FP dual de construcció que imparteix l’associació Reintegra i porten a terme en aquest lloc la part pràctica de la seua formació els dijous i els divendres.

Així ho van explicar fonts de l’entitat, que van indicar que aquests treballs es prolongaran amb tota probabilitat més enllà d’aquest curs. Tenen com a finalitat reobrir els 18 bungalous en desús per tornar a allotjar turistes, però també estudiants dels cicles esportius. Aquest col·lectiu es troba amb dificultats per trobar habitatges de lloguer assequibles.

La intervenció en l’àrea vacacional es va iniciar la setmana passada. Des d’aleshores, els alumnes han netejat l’interior d’alguns bungalous com a pas previ per rehabilitar-los i han treballat a desbrossar l’entorn dels edificis i retirar arbres que creixen massa a prop de les construccions i poden arribar a ocasionar desperfectes. Ara per ara es desconeix fins a quin punt podran avançar les obres durant aquest any lectiu. Els qui les duen a terme són adults inscrits en el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), segons van apuntar fonts de l’associació, que espera que aquests estudis puguin tenir continuïtat en els propers anys.

La restauració dels bungalous i el seu entorn en mans d’alumnes d’FP arriba després que l’ajuntament valorés altres alternatives, com la demolició de les antigues edificacions per substituir-les per altres de prefabricades. Tant aquesta opció com la contractació d’una empresa per a la rehabilitació integral d’aquestes construccions suposaven un alt cost, que l’ajuntament va considerar excessiu per a les arques municipals.

La recuperació d’aquest espai en desús va començar a gestar-se a finals del 2022, quan l’ajuntament va liquidar el Consorci Urbanístic la Pobla-Renfe, l’ens públic que va impulsar als anys noranta del segle passat la construcció de l’àrea vacacional, batejada en el seu dia com a Ciutat de Vacances.