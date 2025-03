Condemnat un agricultor per fer servir raticida contra conills

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Un agricultor de Lleida ha estat condemnat a una multa de vuit mesos amb una quota diària de 3 euros i inhabilitat per caçar durant un any pel jutjat penal de Lleida per un delicte relatiu a la protecció de la fauna per utilitzar raticida per acabar amb la plaga de conills a la seua finca. La utilització d’aquest producte està prohibida en l’agricultura i el jutge considera provat que aquesta intervenció no només va acabar amb la vida dels conills sinó també de tres àguiles i un falcó perdiguer. A més de la multa (720 euros), l’agricultor, F. P. T., haurà d’indemnitzar la Generalitat amb 3.500 euros.

La sentència relata que l’agricultor va col·locar en els anys 2020 i 2021 raticida Brody Parafina 25 BF a l’interior dels caus, als marges de les finques i entre les fileres dels arbres, fet que va causar la mort buscada i també la del falcó perdiguer i les àguiles. Totes dos són espècies protegides i estan valorades respectivament en 2.000 i 500 euros. D’aquí la indemnització a la Generalitat.

L’ús del raticida, afegeix el jutge, està prohibit en exteriors i en qualsevol cas fer-lo servir requereix una titulació específica, perquè és altament contaminant i pot traslladar-se a conills de caça o a aigua de consum humà a les basses si es col·loca als seus talussos, amb la qual cosa seria una amenaça per a la salut, assenyala el jutge.

Aquesta sentència, divulgada per grups ecologistes, es dicta en un moment en què el debat sobre les armes per combatre la plaga de conills (que causa danys milionaris a l’agricultura) està sobre la taula i inclou la reclamació d’alguns sectors per ampliar l’ús de biocides (fosfur d’alumini). Actualment, utilitzar-lo està permès en camps de golf o en infraestructures com els talussos de grans carreteres. A més, la Generalitat ha impulsat altres mesures vinculades a la caça, mentre que els afectats inverteixen milers d’euros en solucions com la protecció de les bases dels arbres o la instal·lació de tanques a les finques.