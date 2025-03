Demanen 700.000 € per estudiar el possible tramvia

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

Els estudis de viabilitat del tramvia que connectaria Andorra amb la Seu d’Urgell tindrien un cost d’uns 700.000 euros. D’aquesta xifra, 200.000 euros corresponen a Andorra, i la Generalitat haurà d’aportar la resta. Ho va explicar el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat andorrà, David Forné, en la presentació de la candidatura conjunta amb Catalunya per al programa europeu de cooperació transfronterera Poctefa, que permetria sufragar l’estudi de viabilitat entre Sant Julià i la capital de l’Alt Urgell.

La candidatura presentada ha estat batejada com Poctefa Tramvalira i tots dos països la defensen amb arguments en els quals destaquen que “actualment, més de 1.600 persones creuen la frontera del riu Runer cada dia per anar a treballar al Principat i ho fan majoritàriament amb vehicle individual”. També assenyalen que l’eix viari que connecta la carretera N-145 amb l’andorrana CG1 “pot arribar a pics d’afluència de fins a 20.000 vehicles al dia”. Andorra ja té la seua part de l’estudi fet, ja que forma part d’un projecte anterior per connectar la part central del país amb l’ajuda d’un transport segregat. Queda pendent estudiar el trajecte que fa referència a la part catalana. La delegada de la Generalitat a Andorra, Anna Vives, va celebrar “l’enfortiment de les relacions bilaterals amb el govern andorrà” després de l’obertura de la seua delegació.