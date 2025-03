Un film rodat entre Lleida i la Franja competeix a Màlaga

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El llargmetratge Lo que queda de ti, de la jove directora Gala Gracia, competirà a la secció oficial de la pròxima edició del Festival de Cine de Màlaga, que se celebra del 14 al 23 d’aquest mes de març. Algunes escenes de la pel·lícula van ser rodades a Alcampell, el Pont de Montañana i el Pont de Suert i alguns dels seus veïns interpreten papers secundaris. També es va rodar a la localitat de Faió. El film, una coproducció espanyola, portuguesa i italiana, narra la història de la Sara, una jove de 25 anys que després de morir el seu pare i quan ella estava a punt de gravar un disc de jazz a Nova York, torna al seu poble natal, on hereta amb la seua germana una granja i un ramat d’ovelles. La pel·lícula narra el viatge emocional i sentimental de la jove, que es debat entre assentar-se en una localitat rural per a establir-se com a agricultora o tornar a la gran ciutat per reprendre una carrera musical que es trobava en fase d’enlairament.