La Guàrdia Civil investiga la troballa d'un crani que fa dos anys que és a la intempèrie a Mequinensa

La Guàrdia Civil investiga la troballa d’un crani que va ser localitzat fa uns dies al costat del riu al terme municipal de Mequinensa, davant la Granja d’Escarp. Segons van confirmar fonts del cos a diari SEGRE, una persona va localitzar un crani humà mentre passejava per la zona el passat 24 de febrer.

Es va donar avís a la Guàrdia Civil de Mequinensa, que el va derivar a la Policia Judicial de Saragossa, que es va fer càrrec de les diligències. El crani va ser enviat a la unitat de criminalística per procedir a la identificació. Els resultats preliminars assenyalen que les restes podrien haver estat uns dos anys a la intempèrie.

De moment, no s’han trobat més restes i també s’investiga com va poder arribar el crani a la zona, per la qual cosa no es descarta que pogués ser desplaçat des d’un altre lloc. Fonts pròximes també van assenyalar que les indagacions també s’estan fent sobre si pertany a alguna persona que hagi desaparegut a la zona.

El 2022, la propietària d’una casa del Soleràs va denunciar la troballa de dos cranis dins d’una bossa al soterrani del seu habitatge . Restes, tanmateix, que dataven de la Guerra Civil i que tot apuntava que procedien de la fossa comuna del cementiri vell d’aquest municipi.