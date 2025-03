La Noguera adjudica els contenidors intel·ligents

El consell de la Noguera preveu començar a instal·lar els nous contenidors intel·ligents a partir de l’estiu que ve i anar implementat aquest sistema en diferents fases pels municipis de la comarca. El projecte es va licitar de nou al novembre per 1,9 milions d’euros i segons figura als documents del concurs, que són a la plataforma de contractació pública, l’empresa més ben posicionada per fer-se amb el concurs és l’UTE I2I, formada per ID&A, SRL i ID&A Tecnologías Ecológicas Ambientales, SL, per un import d’1,4 milions. Es tracta de la mateixa empresa italiana que va portar a terme la primera prova pilot que es va fer a Penelles a finals del 2022, i on els percentatges de recollida selectiva van passar del 47% al 81% en mig any.

El consell va haver de tornar a licitar el concurs per subministrar i mantenir els nous contenidors d’escombraries amb aquest control d’accés amb targeta després que la Generalitat tombés l’adjudicació del contracte a la firma que va guanyar el maig passat per un import de dos milions i després d’un recurs d’una altra firma al·legant errors en la valoració d’alguns criteris de l’adjudicació després de demanar que s’exclogués l’empresa vencedora del concurs. El gerent de l’ens comarcal, Jordi Oronich, va explicar que es treballa perquè es puguin començar a instal·lar els primers dipòsits intel·ligents aquest mateix estiu i a finals d’any tenir ja tots els municipis de la comarca amb els nous dipòsits nous, excepte Balaguer, que té gestió pròpia. Aquest canvi està previst que es financi amb una ajuda de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) de gairebé 500.000 euros i fons propis del consell.

Pel que fa a Balaguer, amb gestió pròpia de les escombraries, la Paeria també està ultimant els plecs del concurs per licitar la instal·lació dels contenidors amb clau a la capital amb una inversió de gairebé 600.000 euros. En aquest cas, compta amb una subvenció de 340.000 euros.