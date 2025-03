Un tresor en perill d’extinció: Agricultors i cuiners treballen perquè la ceba de l'Alt Urgell no desaparegui

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La producció de la ceba de Coll de Nargó, una varietat originària d’aquest municipi de l’Alt Urgell, es troba en risc de desaparèixer com a conseqüència de la manca de relleu generacional al sector primari. Aquesta ceba, reconeguda per tenir una forma allargada, la seua dolçor i una textura cruixent, era conreada antigament per moltes famílies de la zona, que venien el planter. Però amb el pas del temps i la reducció del nombre d’agricultors, l’interès per aquest producte hortícola ha anat disminuint més enllà d’alguns clients que encara li són fidels.

Davant d’aquesta situació, agricultors, cuiners i l’ajuntament de Coll de Nargó reivindiquen la importància de mantenir i potenciar la producció d’aquesta varietat de ceba originària del municipi. En aquest context, fa un parell d’anys que un grup de veïns d’Estamariu compren de forma conjunta el planter i aquest any superaran les 1.500 unitats. Tota la producció es destina a autoproveïment, per la qual cosa resulta molt poc probable trobar ceba de Coll de Nargó al mercat.

Al Forn Reig de Coll de Nargó fan servir la ceba autòctona. - ACN

Montserrat Ramoneda, cuinera i veïna de Nargó, recorda que quan era petita la venda de planter era una activitat econòmica del poble que generava molts ingressos. Ramoneda defensa la necessitat de continuar la producció d’aquest producte per la qualitat que ofereix i per evitar que finalment es perdi.

Fa alguns anys van optar per donar-li un valor afegit, oferint ceba caramel·litzada, però no va ser viable. Ara continuen reivindicant-ne l’ús venent la ceba en restaurants i forns de pa.

Ramoneda opina que aconseguir una Denominació d’Origen per a aquest producte suposaria un impuls a la seua producció. Ho veu igual Antoni Desongles, veí del municipi que encara conrea aquesta ceba al seu hort.