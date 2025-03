Troben una granada de morter a la presa de Montoliu

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Agents del TEDAX dels Mossos d’Esquadra van retirar ahir una granada de morter que es va trobar al peu de la presa de Montoliu de Lleida i Sudanell. Els agents van rebre l’avís al voltant de les quatre de la tarda i es van desplaçar fins al lloc per retirar l’artefacte, que era dins de l’aigua. Els membres de l’àrea de desactivació d’artefactes explosius van assenyalar que no hi havia perill imminent i la granada es farà detonar pròximament.