El Govern alerta d'una "situació límit" als boscos per manca de gestió: "Estem jugant amb foc"

El conseller Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, alerta que Catalunya va "enrere" en gestió forestal i es conjura per impulsar un canvi d'etapa per revertir la "situació límit" que viuen els boscos després dels anys de sequera i la manca de getió estructural existent. En aquest sentit, el conseller es compromet a destinar-hi més recursos públics. "Estem jugant amb foc", ha etzibat. Ordeig n'ha parlat durant una visita als treballs per a la prevenció de grans incendis forestals que es duen a terme des de l'abril de 2024 al Parc Natural de la Serra de Collserola. L'actuació abasta una superfície de 256 hectàrees del perímetre de protecció prioritària (PPP), de les quals n'hi haurà 204 enllestides abans del pròxim estiu.

Ordeig, de fet, ha assenyalat l'actuació que es duu a terme a Collserola com un "exemple" del que s'ha de fer "sense parara" en el conjunt de Catalunya durant els pròxims anys: "Cal fer els deures i millorar la gestió forestal si no volem pagar les conseqüències".

Per part de la Generalitat, el conseller es compromet a aplicar mesures per facilitar tràmits als propietaris dels boscos, incentivar les línies d’ajudes a les pastures o posar en valor l'activitat econòmica vinculada a la valorització de la fusta. Al mateix temps, el Departament vol tenir aprovat aquest 2025 un Pla General de Política Forestal.