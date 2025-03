L'accident d'un camió provoca retencions a l'A-2 a Bellpuig

🔴 Es mantenen aturades a l'A-2 a Bellpuig en sentit Lleida per un camió que ha patit una sortida de via 🔴 Aturades puntuals també en sentit Barcelona pic.twitter.com/8336T7c0WY

L'accident d'un camió ha provocat retencions aquest dimecres al matí a l'altura de Bellpuig en direcció Lleida. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha produït quan faltaven pocs minuts per a les 9 del matí i el vehicle ha patit una sortida de via per causes que s'investiguen i ha quedat semibolcat al voral esquerra, a la mitjana de l'autovia.

L'accident s'ha produït a l'altura del punt quilomètric 494,2 i obliga a tallar un carril en sentit Lleida. Ha provocat importants retencions en direcció a la capital del Segrià i Trànsit avisa també de parades puntuals en sentit Barcelona.

El conductor del camió ha resultat ferit lleu.

