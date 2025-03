Lleida recupera l’R14 a Barcelona per Reus, però l’R13 es farà en bus

Publicat per M. RODRÍGUEZ C. Creat: Actualitzat:

L’estació Lleida-Pirineus ha recuperat la connexió per tren amb Barcelona-Sants a través de la línia R14 per Reus després de les obres del túnel de Roda de Berà. Només els viatgers que tinguin com a destinació les estacions compreses entre Sant Vicenç de Calders i Torredembarra hauran d’agafar un bus contractat per l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) per garantir la mobilitat mentre es porten a terme obres a l’estació d’aquesta primera localitat.

Per la seua part, la línia R13 passa a oferir un servei de llançadora entre la Plana-Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, on els viatgers podran fer transbord a les línies de Rodalies R2 i R4 o amb els serveis complementaris per carretera de busos entre Valls-Roda de Mar i Barcelona, amb sortida a les 6.30 i 8.30 des de Valls i a les 18.00 i 20.00 des de Barcelona. Usuaris habituals de la línia R14 des de Lleida es van mostrar resignats davant de les incidències del cap de setmana passat, mentre que d’altres van expressar enuig. Alguns van tenir la fortuna de no topar amb els transbords, i a d’altres els va sorprendre haver de fer-los. “Dissabte ens vam trobar que havíem de baixar a la Plana-Picamoixons per agafar un bus fins a Cunit i d’allà vam haver d’agafar el tren fins a Barcelona”, explicava ahir un viatger que no estava al corrent dels talls per obres.

Malgrat la recuperació del servei ferroviari, les línies R13 i R14 van circular ahir al matí amb 20 minuts de retard, si bé el problema es va resoldre en menys de mitja hora. Cap a les 20.30, hi va haver una altra incidència a les instal·lacions ferroviàries entre Torredembarra i Sant Vicenç de Calders. Al tancament d’aquesta edició, personal d’Adif treballava per resoldre-la.