Els Bombers treballen en un incendi en una indústria de papereria a Rosselló

Fins a vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen des de tres quarts de dotze del matí en un incendi que crema bales de cartró a l'exterior de la paperera Alier de Rosselló. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 11.44 hores i han evacuat els treballadors de la planta per precaució.

Cremen bales de paper de cinc zones d'uns 200 metres quadrats. Els Bombers han remullat el material proper al foc per confinar l'incendi i han sectoritzat les zones on treballen per poder optimitzar recursos.

