Extingeixen un incendi de bales de cartró en una paperera de Rosselló

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar ahir durant hores en l’extinció d’un incendi de bales de cartró que es va declarar al matí al recinte exterior de la indústria paperera Alier de Rosselló. El telèfon 112 va rebre l’avís a les 11.44 hores que hi havia un incendi que cremava bales de paper que es trobaven a l’exterior de l’empresa. Es van activar en principi set dotacions que finalment es van ampliar a vuit. Els Bombers van informar que s’havien evacuat els treballadors per prevenció però fonts de l’empresa van informar aquest diari que no va fer falta i que van continuar treballant en una zona allunyada de la que es trobava afectada per l’incendi i els treballs dels serveis d’emergències. Cap persona no va resultar ferida.

Les flames es van iniciar en una zona exterior de la indústria paperera, on hi ha cinc zones, que emmagatzemen uns 200 metres cúbics de material cada una. El foc va afectar inicialment una d’aquestes zones i els efectius dels Bombers la van estar remullant i van deixar cremar de forma controlada. Així mateix, van treballar per protegir i aïllar la resta de matèria primera que no va quedar afectada. Es preveia que les tasques es prolonguessin al tractar-se d’un material combustible.

El cap de setmana passat, els Bombers van extingir de matinada un incendi que va cremar completament un tractor situat entre dos granges a Alfés. Una de les naus tenia animals i l’altra estava buida. Malgrat la proximitat del foc, només es van veure afectades algunes finestres.

El mes de setembre passat, un incendi declarat en una fàbrica de productes de neteja ubicada al polígon industrial de Sidamon va obligar a tallar accessos a aquesta zona, davant del risc que hi hagués hagut un abocament de part de la producció. Per una altra banda, al desembre, un altre incendi va afectar una nau okupada al polígon Riambau de Tàrrega. L’alerta va arribar a la Policia Local, que ràpidament va mobilitzar els efectius necessaris. El foc es va originar en una pila de capses de cartró que es trobaven a l’interior de la nau. No hi va haver afectats al ser les persones okupes en una altra zona.