Gathotels, refugis per a felins

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

L’Associació Gats de Guissona ha posat en marxa els Gathotels: dos antics contenidors de vidre que voluntàries de l’entitat han convertit en petits refugis per als gats de carrer. L’objectiu és poder controlar i gestionar de forma ètica les colònies d’aquesta espècie de la població, evitar-ne la proliferació i afavorir-ne la cura.

Fa més d’un any que Míriam Regué, que forma part de l’entitat, va impulsar aquesta iniciativa. “Ho havia vist en altres llocs com a Sabadell”, va explicar. Aleshores es van posar en contacte amb la Brigada Municipal de Guissona, que els va aconseguir dos contenidors de vidre en desús. Els van netejar i els van condicionar amb menjadores i abeuradors, rascadors i llits per a gats. A la part posterior van habilitar una porta per poder accedir a l’interior i també van idear uns petits accessos per als gats. “D’aquesta manera ens assegurem que la colònia està més neta”, va explicar Regué.

Un dels Gathotels està a la rambla dels Segadors i l’altre al carrer del Montsec. Des de l’entitat demanen que es cuidin i respectin aquests refugis.

Segons la regidora de Benestar Animal, Neus Tripiana, a Guissona tenen controlades catorze colònies de gats. “A través de l’associació es busquen voluntàries que puguin encarregar-se que els animals tinguin menjar i l’aigua neta”, va explicar. La població de gats es gestiona a través del mètode CER (captura, esterilització i retorn) tal com estableix la Llei de Benestar Animal. “Quan hi ha un punt d’alimentació és més fàcil poder capturar-los per esterilitzar-los”, va explicar Tripiana. Aquest treball és possible gràcies a la col·laboració d’unes quinze voluntàries i l’ajuntament, que assumeix el cost de l’esterilització. En els últims dos anys han aconseguit esterilitzar un total de 140 gats. L’entitat també s’encarrega del rescat i fomenta l’adopció de gats abandonats, acabats de néixer, ferits o que tenen alguna malaltia.

Algunes veïnes que formen part de l’Associació Gats de Guissona també han construït refugis amb casetes de fusta per als felins, alguns en localitzacions públiques i altres en terrenys privats.

L’artista Isaac Marron (@gaspotatogarage) ha estat l’encarregat de pintar un dels Gathotels per evitar que la gent continuï utilitzant-lo com a contenidor per dipositar vidre. L’ha dedicat a Cattus, el popular gat del jaciment romà de Iesso que va aparèixer el 2020 al parc arqueològic del Museu de Guissona. Des d’aleshores el van apadrinar i s’ha convertit en un petit fenomen mediàtic a través de les xarxes socials.