La Paeria de Cervera vol dissoldre el patronat del Conservatori

Fa un any que el Conservatori té problemes administratius. - C. MARSIÑACH

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

La Paeria de Cervera ha decidit dissoldre el Patronat de l’Escola de Música i el Conservatori de Cervera. L’alcalde, Jan Pomés, president d’aquest organisme autònom municipal, va explicar que la seua gestió s’assumirà directament des de l’ajuntament.

Segons Pomés, en els últims mesos hi ha hagut “un augment significatiu de problemàtiques procedents del Conservatori i de la seua gestió” i va valorar que la dissolució del patronat és la millor opció. “Des de la Paeria es tindrà més competències per gestionar el dia a dia del conservatori i tindrem més capacitat per accelerar els tràmits i implementar els canvis necessaris”, va dir.

L’edil va detallar que hi havia “molts obstacles” per convocar els plens del patronat o elaborar els expedients. “Hi havia molts temes que es retardaven moltíssim i era frustrant”, explica Pomés. El govern municipal assegura que l’activitat del conservatori continuarà com a fins ara i que l’única cosa que canviarà és el procés intern de funcionament.

L’ajuntament està estudiant de quina forma podria evolucionar el conservatori en un futur. Per això, ha encarregat la redacció i actualització dels estatuts per establir un nou funcionament d’aquest equipament municipal.

Pomés va explicar que, al seu moment, la Paeria també va absorbir el Museu Comarcal de Cervera, quan es va dissoldre el patronat d’aquest equipament. Tanmateix, no descarta que en un futur es pugui crear un nou òrgan per a la gestió del conservatori, com un consell rector.

L’actual patronat està format pel paer en cap, el regidor de Cultura de l’ajuntament, un representant del consell comarcal, així com la direcció del conservatori i representants de les famílies i alumnes.

Des del conservatori consideren que, si aquesta dissolució permet agilitzar els tràmits i ha de servir perquè l’organisme funcioni amb normalitat, serà benvinguda. Però desconeixen quines conseqüències pot comportar.

Van explicar que fa pràcticament un any que arrosseguen problemes administratius i de procediments per falta de personal.

Exemple d’això és que no han pogut pagar proveïdors des del mes d’abril passat. “Qualsevol proposta administrativa es troba aturada. Les contractacions, les bosses, els pagaments... Està tot bloquejat”, van lamentar.

En els últims mesos, la direcció del conservatori ha rebut diverses denúncies per part de l’administrativa del centre a través del canal de denúncia de la Paeria, que en qüestionen el funcionament i la gestió. Des de la direcció del centre consideren que es tracta de denúncies “sense fonament”. Val a recordar que un dels motius de la cancel·lació de la Càtedra Emili Pujol d’aquest any van ser les desavinences entre els Amics de la Música de Cervera i l’administrativa del conservatori.