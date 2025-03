Proven amb IA localitzadors d’accidents a les estacions del Pallars i la Ribagorça

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

Malgrat que les estacions d’esquí són entorns controlats, continuen sent espais d’alta muntanya en què els accidents poden passar en qualsevol moment. Una resposta ràpida és clau per minimitzar riscos i millorar la seguretat. Per reforçar aquesta seguretat, s’estan portant a terme proves del sistema Snowfy, un dispositiu que detecta caigudes i envia a través de les dades mòbils la ubicació exacta de l’accidentat per facilitar rescats, a més de millorar la comunicació entre els treballadors que actuen al voltant de l’estació. D’aquesta forma, participen en una prova pilot amb aquest sistema pisters, maquinistes i personal de manteniment de les estacions de Port Ainé, Espot i Boí Taüll, juntament amb els de la resta de les estacions catalanes de Ferrocarrils de la Generalitat, que sumen un total de 162 persones.

Desenvolupat per la companyia d’assegurances Caser, l’aplicador Snowfy es connecta al telèfon mòbil i s’activa de manera manual o automàtica en cas d’accident, enviant una alerta amb la ubicació exacta de l’afectat. Disposa de sensors que detecten caigudes i, a través d’algoritmes d’intel·ligència artificial, distingeix entre moviments normals i situacions d’emergència, podent així analitzar la situació de l’alerta i activar l’alarma de manera automàtica. El president de FGC, Carles Ruiz Novella, subratlla que aquesta iniciativa reforça la seguretat a les estacions d’esquí mitjançant tecnologia innovadora.

Per la seua part, Gloria López Raposo, directora Comercial de Prospecció a Caser, va avançar al diari Expansión que el sistema Snowfy s’oferirà als esquiadors que adquireixin el forfet amb assegurança a les estacions de FGC a partir de la temporada 2025-2026. Aquesta cobertura extra pot ser vital, especialment per a aquells esquiadors que acudeixin en solitari a les pistes, els amants del fora pista o per als dies en què la meteorologia dificulti les tasques de rescat per motius com una mala visibilitat, ja que permetrà localitzar amb precisió el punt de l’accident, fins i tot en condicions de baixa visibilitat.

D’altra banda, les pistes d’esquí encaren el cap de setmana amb una bona oferta de neu, gruixos de fins a 125 centímetres en alguns punts (vegeu el desglossament) i previsió de pluges dissabte, que a la nit podrien derivar en nevades. Diumenge, en canvi, el temps amainarà. Superat el Carnestoltes, que va deixar un elevat saldo d’esquiadors del cap de setmana passat, els complexos preparen activitats diverses per al cap de setmana.

L’estació de Port Ainé, per exemple, organitza demà un vermut electrònic, mentre que Espot acollirà també aquest dissabte el Gran Premi Espot Esquí. A l’Alta Ribagorça, Boí Taüll prepara les Jornades Gastronòmiques Cow Boí. Baqueira, per la seua part, acollirà la segona Fase de la Copa d’Espanya SBX/SX.

Cap de setmana amb un 77% de pistes obertes i bons gruixos

Amb una previsió per al cap de setmana de gairebé 200 pistes obertes de 260 (el 77%), els complexos d’esquí alpí de Lleida oferiran més de 240 quilòmetres, mentre que, del nòrdic, quatre estacions romandran obertes per a l’esquí de fons i dos per a raquetes i trineus. Baqueira tindrà entre 90 i 95 pistes obertes (120-125 km) amb gruixos de 50-85 cm de neu dura primavera, Boí Taüll oferirà 36 pistes amb gruixos de 80-110 cm de neu pols i Port Ainé, 23 pistes obertes (23,7 km) amb gruixos de 80-145 cm. Espot Esquí, 17 pistes (20,6 km) amb gruixos de 60-100 cm, i Tavascan, 5 pistes amb 30 i 50 cm de neu primavera. Port del Comte tindrà 26 pistes i gruixos de 60-85 cm.