Un poble de Lleida elabora dos pans de 5 quilos que repartirà aquest cap de setmana

El municipi de Bovera es prepara per celebrar la tercera edició de la Fira JocArt amb l’elaboració de dos impressionants barres de pa de 5 quilos cadascú, que protagonitzaran l’esmorzar popular programat per a diumenge. Aquest esdeveniment, que combina jocs tradicionals i artesania, comptarà amb una trentena de parades dedicades a productes de proximitat, tant gastronòmics com artesanals.

Segons ha declarat Òscar Acero, alcalde de la localitat, els visitants podran degustar aquestes monumentals peces de pa acompanyades de llonganissa durant l’esmorzar popular, un dels actes més esperats del programa festiu. "Servirem aquestes barres de pa torrat amb llonganissa perquè tots els assistents puguin disfrutar d’un autèntic esmorzar tradicional", ha explicat el primer edil. La iniciativa busca posar de relleu la tradició fornera de la comarca i oferir una experiència gastronòmica única als visitants.

La Fira JocArt: tradició i artesania al cor de Les Garrigues

La Fira JocArt de Bovera s’ha consolidat, en tot just tres edicions, com un referent en la recuperació i difusió dels jocs populars tradicionals catalans, mentre serveix d’aparador per als artesans de la zona. L’esdeveniment, que tindrà lloc aquest cap de setmana, representa una aposta decidida de l’Ajuntament de Bovera per dinamitzar l’economia local i atreure visitants a aquesta petita localitat de la comarca de Les Garrigues.

La fira comptarà amb aproximadament 30 parades distribuïdes pels carrers del municipi, on es podran trobar productes artesanals elaborats per creadors locals així com una variada oferta gastronòmica representativa de la zona. Aquest plantejament de proximitat no només redueix l’empremta ecològica de l’esdeveniment, sinó que també enforteix el teixit productiu local en un entorn rural que lluita contra la despoblació.