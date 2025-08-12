Mor un temporer a Alcarràs durant el pic de l'onada de calor
L'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort del treballador, segons els Mossos
Un temporer va morir aquest dilluns a la tarda mentre treballava collint fruita en una finca d'Alcarràs, al Segrià, segons ha avançat l'agència ACN i ha pogut confirmar SEGRE. Els Mossos van ser alertats cap a les 16.45 de la tarda, coincidint amb el pic de l'onada de calor, amb temperatures pròximes als 41 graus al municipi.
Segons sembla, l'home s'hauria marejat i va començar a trobar-se malament. Efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins a una finca situada vora la carretera de Vallmanya, però quan hi van arribar l'home no presentava signes vitals i no el van poder reanimar. Segons els Mossos, ara s'està pendent de conèixer els resultats de l'autòpsia per aclarir les causes de la mort i determinar si es tracta d'un accident laboral.