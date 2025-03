Descarten la gestió municipal del nou alberg de Balaguer

La Paeria de Balaguer ha descartat assumir la gestió del nou alberg municipal del Molí de l’Esquerrà, les obres del qual ja estan enllestides i té una capacitat de 50 places. L’edil d’Urbanisme, Guifré Ricart, va explicar que hi ha diverses opcions a sobre de la taula per licitar l’explotació i gestió de l’equipament. “Estem valorant totes les possibilitats i també hi ha alguna entitat que s’ha interessat a explotar l’equipament”. Va afegir que també existeix la possibilitat d’introduir el bar restaurant a la mateixa gestió de l’alberg.

Les obres per acabar aquest equipament es van reprendre a l’estiu després que el consistori aconseguís salvar una subvenció de 250.000 euros de la Diputació. La inversió calculada inicialment ha estat de 647.000 euros. En aquesta actuació s’han habilitat la primera planta i els elements comuns. A la segona planta s’ha habilitat només una habitació.

Segons el regidor d’Urbanisme, l’objectiu és no demorar més l’obertura de l’alberg de Balaguer ja que la demanda d’allotjament és alta i “són algunes les entitats i clubs que pregunten constantment quan estarà obert”, va dir.