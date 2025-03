Oculten 200 grams de cocaïna en una caixa forta a les Borges Blanques

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Cop al narcotràfic de cocaïna a les Borges Blanques. Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous una parella, un home de 32 anys i una dona de 27, que al seu domicili tenien 200 grams de cocaïna, 20.115 euros i una pistola. Es dona la circumstància que la casa estava blindada amb càmeres. La mercaderia estava oculta en una caixa forta camuflada en un forat sota del parquet i tenien una altra caixa forta “més visible” com a esquer per si eren víctimes d’un narcoassalt.

L’home, que té antecedents, passarà avui a disposició mentre que la dona va quedar lliure després de declarar en comissaria amb l’obligatorietat de comparèixer davant del jutge quan sigui requerida. Van ser arrestats per delictes contra salut pública i tinença il·lícita d’armes.

La investigació es va iniciar a finals de l’any passat quan els Mossos van rebre informacions que apuntaven que es podria estar venent cocaïna des d’una casa de la partida Rubinals. La Unitat d’Investigació del Pla d’Urgell – les Garrigues es va fer càrrec del cas.

Els investigadors van detectar una casa amb set càmeres de videovigilància, detectors de moviment i focus nocturns. També van constatar que no venien a petits consumidors, sinó que venien més quantitats a revenedors i es desplaçaven a diverses comarques.

Al seu torn, davant les mesures de seguretat a l’immoble van decidir arrestar els sospitosos quan estiguessin fora de la casa, evitant així la destrucció davant d’un assalt directe. Dijous al matí es va portar a terme la batuda. Es va arrestar la parella i posteriorment van accedir a la casa amb total seguretat. En una habitació, sota el parquet i una tarima de fusta, en un forat a terra, hi havia una caixa forta ancorada al formigó. Contenia 200 grams de cocaïna en roca i un embolcall amb un gram i 20.115 euros en un paquet envasat al buit.

També van trobar una bàscula de precisió, un equip per embolicar i envasar al buit i una pistola semiautomàtica del calibre 45 carregada amb deu projectils, a més de detectors volumètrics i càmeres interiors. També tenien una altra caixa forta més accessible com a esquer per si eren víctimes d’un narcoassalt.