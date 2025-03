Primers passos de l’Associació d’Amics del Parc de l’Alt Pirineu

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Més de quaranta persones van assistir ahir a Llavorsí a l’acte de constitució de la nova Associació d’Amics del Parc de l’Alt Pirineu. Aquesta entitat pretén tant afavorir la implicació del territori en la conservació del parc com defensar els interessos dels que hi viuen. Per a això, buscarà l’adhesió de particulars, entitats, empreses, ajuntaments i entitats municipals descentralitzades (EMD) dins d’aquest espai protegit al Pallars Sobirà i l’Alt Urgell. Per la seua part, el Parc Nacional de l’Alt Pirineu va expressar aquesta setmana el seu suport a aquesta iniciativa i va destacar que “permetrà completar des de l’acció ciutadana, la missió i els objectius” d’aquest espai protegit.