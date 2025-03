El canal d'Urgell obre la campanya de reg amb poca demanda per les pluges

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El canal d'Urgell ha obert aquest dilluns la campanya de reg, que enguany està garantida per les bones reserves d'aigua als embassaments d'Oliana i Rialb. La previsió inicial era que el canal baixés amb 21 metres cúbics per segon per atendre les comandes de reg en una àrea de 7.500 hectàrees, però la majoria de regants han anul·lat les peticions a conseqüència de les últimes pluges i el cabal s'ha fixat en 10 metres cúbics per segon. Segons el president de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell, Amadeu Ros, aquest volum ja permet regar a les zones més seques i garantir el subministrament als abastaments, que inclouen granges, indústries i els dipòsits i basses dels 120 municipis que es nodreixen del canal d'Urgell.

Amadeu Ros ha explicat que la majoria de regants han anul·lat les comandes de reg aquest mateix dilluns al matí després que les pluges dels últims dies hagin deixat registres d'entre 15 i 30 litres per metre quadrat en la majoria de finques. Amb tot, ha explicat que el cabal anirà augmentant de forma progressiva a mesura que es formalitzin noves peticions per regar.

El president de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell ha subratllat que, després de la situació crítica dels últims anys per la sequera, enguany tenen "molta aigua" i la campanya "està més que garantida". En aquest sentit, ha indicat que preveuen que aquest dimarts la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) confirmi la disponibilitat de cinc torns de reg per a les 70.000 hectàrees que depenen del canal d'Urgell.

Reserves d'aigua rècord al pantà de Rialb

Ros ha destacat les bones reserves del pantà de Rialb, que aquest dilluns emmagatzema uns 390 hectòmetres cúbics i està al 96,4% de capacitat. "No ho havíem vist mai a principis de març", ha apuntat. De fet, el segon embassament més gran de Catalunya marca aquests dies un nivell de reserves rècord des que es va posar en marxa fa 25 anys.

Per la seva banda, el pantà d'Oliana frega aquest dilluns al migdia els 50 hectòmetres cúbics i el 60% de capacitat, i ha estat desembassant aigua cap a Rialb per fer espai a les precipitacions que han anat caient al Pirineu --i que encara es preveu que es vagin repetint durant la setmana--, i també al desglaç.