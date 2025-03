Construeixen la reclamada rotonda a la C-14 a Agramunt

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Les obres de la reivindicada rotonda al tram urbà de la carretera C-14 a Agramunt ja han començat. Concretament, es construeix a la intersecció de la C-14 amb la carretera LV-3025. Els treballs tenen un pressupost de 578.868 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de sis mesos. L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va celebrar que a la fi comencin els treballs d’una actuació llargament reivindicada pel municipi que té com a objectiu principal millorar la seguretat dels veïns d’una urbanització i dels clients de Torrons Vicens. A més, es reduirà el risc actual en la incorporació de vehicles a la C-14 des d’altres vies. Fernàndez va afegir que “esperem que l’obra estigui acabada a la tardor, coincidint amb la celebració de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra”.

Infraestructures de la Generalitat SAU va adjudicar les obres a Arno Infraestructures SLU l’octubre de l’any passat i el contracte es va formalitzar el dia 10 de febrer. La Generalitat finança el 80 per cent dels treballs i es fa càrrec d’executar les obres, mentre que l’ajuntament ha cedit terrenys i es farà càrrec del manteniment de les instal·lacions, les voreres i l’interior de la futura glorieta. Per la seua part, les empreses Torrons Vicens i Xocolata Jolonch, afectades pel projecte, també han cedit terrenys i cobriran el 20 per cent del pressupost.

Cada dia circulen 3.880 vehicles per la C-14 al seu pas per Agramunt, dels quals un 12% són camions. La nova rotonda tindrà un diàmetre exterior de 32 metres.

Val a destacar que en els últims anys l’ajuntament d’Agramunt ha impulsat diverses actuacions amb l’objectiu de millorar la seguretat al tram urbà de la C-14.