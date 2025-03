La cultura irlandesa arriba amb la 1a festa Saint Patrick

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

La cultura irlandesa arribarà a Tàrrega dissabte vinent 15 de març amb la primera festa Saint Patrick que acull la ciutat. Ho farà a l’emblemàtic pub Carreró gràcies a la iniciativa del periodista Aleix Cruz, enamorat d’Irlanda. El Carreró s’engalanarà per a l’ocasió com un Irish pub i la nit estarà amenitzada amb Ventafolks i el DJ FionnMcCool. Cruz explica que “al llarg de la meua vida he viatjat en tretze ocasions a Irlanda, des de l’any 1995” on “vaig descobrir una manera de viure i visibilitzar la música folk pròpia d’un país cada dia, que és el que penso que falta a Catalunya”. Cruz afegeix que “a Irlanda hi ha uns 6.700 pubs i a la capital, Dublín, uns 760”.

Segons assenyala Cruz, “allà els pubs són uns espais culturals en els quals es pot gaudir de la seua música folklòrica en directe tots els dies de l’any”. Per una altra banda, agraeix la implicació de la Maite i el Pepe del Carreró per celebrar la primera festa Saint Patrick de Tàrrega i posar en relleu la cultura tradicional d’un país. “El Carreró és un local emblemàtic que sempre ha impulsat iniciatives per fomentar la cultura musical en les seues diverses expressions”, diu Cruz.