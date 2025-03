La intensa pluja causa esllavissaments de terra i roques en quatre carreteres del Pirineu

Les fortes pluges registrades diumenge a la matinada van provocar despreniments de pedres i de roques en quatre carreteres de Lleida, que van provocar que s’hagués de mantenir tallada tres hores la C-13 a l’altura de la Font de les Bagasses, entre la Noguera i el Pallars Jussà.

Els Bombers de la Generalitat es van haver de mobilitzar per poc abans de dos quarts de sis de la matinada retirar una roca que havia caigut des d’un pendent sobre l’N-260 al seu pas per Sarroca de Bellera, mitja hora després per a una actuació similar a la C-13 al seu pas per Castell de Mur i a les 7.30 hores per a una intervenció del mateix tipus a la C-14 a Ribera d’Urgellet. En tots els casos hi va haver afeccions al trànsit.

El principal incident es registrava cap a les 10.30 hores, quan un esllavissament de terra i pedres a Terradets obligava a mantenir tallada la C-13 durant tres hores, fins a la una i mitja.

Els despreniments de roques s’han convertit, pels canvis en el règim de la pluja cap a períodes més prolongats de sequedat i precipitacions més espaiades i copioses, en un fenomen habitual a Lleida: d’abril a setembre hi va haver una mitjana de més de quatre per setmana, amb mitjanes d’una cada dos setmanes al Jussà i cada deu dies al Sobirà i l’Alt Urgell.

Tant l’alcaldessa de Camarasa, Elizabeth Lizaso, com la d’Àger, Mireia Burgués, van mostrar la seua preocupació per l’impacte que un tall prolongat podria tenir per als negocis turístics de la zona.

Les pluges van ser intenses al Pirineu, amb acumulacions de 148 l/m2 i 50 centímetres de neu en dos dies a Espot i amb registres de 43 l/m2 a Os de Balaguer, 46 a Alinyà i 49 al Montsec.

Les precipitacions van provocar lleugeres avingudes, molt allunyades de les avingudes ordinàries, als principals rius de Lleida, amb puntes de 128 m3/s al Segre a Organyà, de 49,8 a la Pallaresa a Collegats i de 79 a la Ribagorçana a Montanyana.

Aquests cabals milloraran les reserves dels embassaments, en alguns dels quals la setmana passada la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre va deixar espai per retenir-los. El de Rialb va establir ahir un nou rècord amb un nivell d’ompliment del 96,8% i 390,6 hm3. Els del Cinca i l’Éssera van laminar una avinguda de 800 m3/s. Els rius Llobregat, Congost, Besòs i Ter van superar el nivell d’alerta.

Els Bombers també van haver d’organitzar un dispositiu per rescatar els ocupants d’una furgoneta que havia quedat atrapada a la neu als voltants de la presa de Sallent, al terme de Torre de Capdella. Al voltant de les 11.30 hores van activar un altre servei per atendre els ocupants d’un altre vehicle que havia bolcat quan circulava pel terme de Llavorsí. Durant la jornada d’ahir, el treball de les màquines llevaneus va anar normalitzant gradualment la circulació a les carreteres del Pirineu que s’havien vist afectades pel temporal de neu, i que havia obligat a utilitzar cadenes en alguns trams de la xarxa com el port de la Bonaigua.

Els Bombers salven un pescador atrapat per una avinguda a Aitona

Els Bombers de la Generalitat van mobilitzar ahir tres dotacions per rescatar un pescador que havia quedat aïllat en una roca al riu Segre després d’una avinguda sobtada generada per una soltada d’aigua a la propera central hidroelèctrica. Els equips de rescat el van traslladar a la vora després de demanar als responsables de la central una reducció del cabal. Les intenses pluges registrades diumenge a la matinada van obligar els Bombers a efectuar onze actuacions d’urgència, sis de les quals per petites inundacions en habitatges de Torrefarrera, Balaguer i Penelles i en tres de Lleida, una al carrer Democràcia, una altra a Jaume d’Urgell i una més a l’avinguda d’Artesa. A primera hora del matí, les precipitacions van provocar que caigués runa de la façana d’un edifici de Tremp a la calçada. La intervenció va incloure el sanejament de la paret per evitar que poguessin produir-se nous despreniments.

El pavelló Juanjo Garra, amb goteres i cascada d’aigua per la pluja

La tempesta d’ahir a la tarda va provocar que el pavelló Juanjo Garra, al Secà, s’inundés parcialment per les goteres de l’equipament, que van provocar cascades d’aigua per les parets. Una situació que va deslluir l’activitat d’escalada que s’estava fent en motiu del 8M i que va provocar l’enuig dels organitzadors, el Club d’Escalada i Muntanya de Pardinyes. “Sembla mentida que un pavelló municipal estigui així, fa molt de temps que això dura”, van lamentar des de l’entitat, que van afegir que les fustes que subjectaven les preses d’escalada es van veure afectades per les filtracions.