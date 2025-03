Marea per la igualtat

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

La Cursa de la Dona d’Agramunt va registrar ahir al matí en l’edició número XIII més de 850 participants, la majoria dones, que van omplir la capital del Sió d’una marea taronja (el color escollit per a la samarreta d’aquesta edició) per reclamar la plena igualtat de les dones en la societat. L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va fer una valoració “molt positiva d’aquesta jornada lúdica, solidària i reivindicativa totalment consolidada”. L’activitat s’emmarcava en el Dia Internacional de les Dones.

Com és habitual, la prova era popular i no competitiva, en la qual els inscrits podien escollir entre dos recorreguts, de 6 o 8 quilòmetres, aquest últim només per a corredors, que van marcar el pas des del Club Ciclista Agramunt per evitar que ningú no es desorientés. La carrera va mantenir el seu caràcter solidari i va destinar 1 euro de cada inscripció (que costava 7 euros) a l’Associació Contra el Càncer de Lleida.

Per amenitzar la matinal, a la plaça del Mercadal va tenir lloc una actuació dels Tabalers l’Espetec, que també van acompanyar els inscrits en la Cursa de la Dona des de la plaça del Mercadal fins al punt de sortida de la prova al carrer Convent a ritme de tambors. Allà també es va instal·lar un photocall en el qual els participants podien fer-se fotos i compartir-les a les xarxes socials per promoure la igualtat i deixar constància de la seua participació en la prova. Per escalfar motors, abans d’iniciar la Cursa de la Dona, es va portar a terme una sessió de zumba, que cada any esperen les participants.

Aquesta no és l’única activitat que ha organitzat Agramunt per commemorar el 8M, malgrat que sí que és la més multitudinària.

Els actes del Dia Internacional de les Dones a la capital del Sió van començar dijous passat amb una xarrada sobre com influeixen les emocions en la gestió de la nostra salut a càrrec de la psicòloga Neus Planell a l’Espai Cívic. Dissabte, coincidint amb el dia 8 de març, va tenir lloc la lectura del manifest a la plaça de l’Església amb la col·laboració de l’associació de dones L’Esbarjo. El mateix dissabte el Casal Agramuntí va acollir la representació de la comèdia musical Amor a mort de la companyia The Feliuettes. Finalment, durant tot el cap de setmana, l’esport agramuntí va visualitzar la reivindicació feminista en les seues trobades.

Durant tot el cap de setmana la majoria de municipis de l’Urgell han organitzat activitats per commemorar el Dia Internacional de les Dones. Tàrrega, per exemple, es va omplir dissabte a la tarda de cultura popular en el marc de la setena edició de la Gamverrada organitzada per la Verreta de l’Associació Guixanet, una trobada de figures liderades i portades majoritàriament per dones, que van recórrer els carrers del centre de la ciutat i van oferir balls de lluïment a la plaça Major.