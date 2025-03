Acord per regular l’actuació dels Bombers als dos costats de la frontera

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

El cos de Bombers d’Andorra ha anunciat un acord de col·laboració amb el govern de la Generalitat en el marc de la celebració de la festivitat de Sant Joan de Déu, patró del cos d’emergències. El conveni entre els dos cossos, que regula les competències compartides, permetrà que els bombers andorrans puguin actuar en territori català i viceversa.

Segons ha explicat el director dels Bombers d’Andorra, Jordi Farré, “sempre havíem fet gala de les bones relacions i de prioritzar la prestació de socors o auxili d’un costat o un altre de frontera” però fins ara “no hi havia un marc normatiu específic entre els dos cossos”.

El següent pas serà impulsar protocols específics per desplegar l’acord. Un fa referència a l’actuació a Os de Civís, que segons Farré “és una població a la qual resulta més fàcil accedir des d’Andorra”. Un altre fa referència “al procediment d’actuació conjunta per a accidents a l’aeroport d’Andorra-la Seu” i l’últim parla dels “rescats de muntanya en zones transfrontereres”. Farré va indicar que l’acord “portava molt de temps en negociacions” i que “ben aviat, o com a mínim durant aquest any”, hauria d’estar llest el conveni.