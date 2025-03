Comencen les obres a l’àrea de Regions Devastades

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Els treballs de condicionament d’una superfície de 16,6 hectàrees de terrenys de propietat municipal a la zona coneguda com a Regions Devastades van començar ahir dilluns.

Les obres, adjudicades a l’empresa local Aler Codina per 175.877 euros, haurien de finalitzar en dos mesos, al llarg del mes de maig.

En aquell període, l’empresa ha d’eliminar la brossa i part de l’arbratge i enderrocar diverses edificacions, majoritàriament de caràcter agrícola, que es troben en desús.

L’ajuntament preveu impulsar el desenvolupament urbanístic de la zona una vegada hagi finalitzat aquesta fase inicial.

“L’inici d’aquests treballs de

condicionament és una gran notícia, ja que la ciutat de Fraga disposarà d’unes 16 hectàrees de terreny en una zona privilegiada”, va dir l’alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, que va anotar que la considera “una zona privilegiada per dos motius: el primer és que és pràcticament al costat del nucli urbà i el segon és que no està afectat pel decret d’inundabilitat”. “Aquest terreny és la joia de la corona i és un projecte clau per al desenvolupament de la ciutat”, va afegir.