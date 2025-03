Denuncien que alumnes de Guissona fiquen el cap al lavabo a tres nenes

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Famílies de Guissona han denunciat que dos alumnes de sisè de Primària del col·legi Ramon Faus i Esteve van posar el cap al vàter a unes altres tres alumnes de primer de Primària. Segons explica la família d’una de les víctimes, els fets van succeir el passat dia 12 de febrer al menjador de l’escola quan les de sisè van agafar les botelles d’aigua de les tres nenes de primer i es van dirigir als lavabos. Les més petites les van seguir. Una vegada allà, van tancar la porta i, mentre una de les grans vigilava l’entrada del servei, l’altra va posar el cap de les més petites al vàter amb la porta tancada del lavabo.

Després de denunciar els fets al col·legi, aquest va proposar una sanció per a les alumnes de sisè, que consistia en tres dies d’expulsió del menjador escolar i tasques de neteja en el servei quan tornessin a l’escola, alhora que es va decidir tancar els lavabos. La família de l’alumna que va posar el cap al lavabo a les altres tres va acceptar i va firmar la sanció imposada pel centre educatiu, mentre que l’altra, segons expliquen les denunciants, es va negar a fer-ho al·legant que ella no ho va fer, de manera que encara no se li ha aplicat cap càstig.

Les famílies denunciants se senten “impotents” i demanen que el departament d’Educació resolgui el recurs presentat amb “agilitat” i que es dicti “sentència” perquè consideren que també va ser partícip dels fets.

Van destacar la bona predisposició de la direcció del centre així com de l’AFA, que “han fet tot els que està a les seues mans”, van dir.

Van criticar el sistema i van afegir que “no pot ser que una falta molt greu com aquesta pugui quedar sense càstig perquè els pares es neguen a firmar”, van lamentar.

Mentrestant, fonts del departament d’Educació van explicar ahir que el col·legi està seguint el protocol ordinari d’atenció de situacions disciplinàries. Van assegurar que s’han reunit amb totes les famílies afectades i s’ha intentat, en diferents moments, trobar una solució vàlida per a tothom, amb caràcter “educatiu” per a les alumnes implicades. Van assegurar que la comissió social del centre està al corrent dels fets.

Pendents d’una reunió entre famílies, la direcció i Educació

Fonts pròximes coneixedores dels fets van apuntar que està prevista una reunió entre les famílies, membres de la direcció del col·legi i responsables de la conselleria d’Educació per parlar dels fets.

Van apuntar que de moment només es pot parlar d’un fet puntual encara que cal estudiar si anteriorment ha “succeït” alguna cosa similar. Van afegir que es tracta d’alumnes d’edats molt dispars (primer i sisè de Primària) i no es pot “parlar de càstig”; en tot cas, d’aplicar mesures correctores educatives, que és el que ha aplicat el col·legi de Guissona.Mentrestant, una de les famílies de les tres nenes petites van insistir que les dos alumnes de sisè, de 12 anys, han de rebre el mateix “càstig” ja que una va col·laborar amb l’altra per portar a terme aquest acte contra les tres petites de no pas més de sis anys d’edat a l’hora del menjador.