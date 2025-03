Europa dona tres anys de vida a la munició de caça i les arts de pesca de plom

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

El debat sobre els efectes tòxics del plom amb què es fabriquen els perdigons dels cartutxos de caça que comença a obrir-se camí a Lleida porta temps iniciat a les institucions europees, on tot apunta que el seu ús té un horitzó de no pas més de tres anys. En la mateixa situació es troben els aparells de pesca fabricats amb aquest metall pesant.

La Comissió Europea gestiona un esborrany per modificar l’Annex XVII del Reglament REACH (Registre, Avaluació, Autorització i Restricció de Substàncies i Barreges Químiques) amb l’objectiu de restringir la fabricació, la comercialització i l’ús de la munició i els aparells fabricats amb aquest material amb l’objectiu de reduir els riscos per a la salut humana i el medi ambient.

“No s’ha identificat cap llindar de concentració segura de plom per sota del qual el plom no tingui efectes nocius per a la salut humana”, assenyala el preàmbul d’aquest esborrany.

El document planteja els llindars d’eliminació d’aquest tipus d’articles.

En el cas dels perdigons, i amb aquests dels cartutxos en els quals s’insereixen com a munició, la prohibició de portar-los i d’utilitzar-los per caçar començaria al cap de tres anys de l’entrada en vigor del nou text reglamentari, mentre que el termini s’ampliaria dos anys més per al material de tir esportiu.

El veto a l’ús de bales de més de 5,6 mil·límetres de gruix començaria als divuit mesos de la vigència del text, mentre que per a les de menor mida s’ampliaria fins als deu anys.

Quant als aparells de pesca, la utilització de fils i de ploms d’inserció quedaria proscrita als sis mesos, mentre que el termini seria de tres anys per als ploms i esquers de fins a 50 grams de pes. El dels de gramatge superior s’ajornaria dos anys.

L’ús de munició de plom per caçar en aiguamolls està prohibit a tota la Unió Europea des del febrer del 2023, i algunes comunitats com Castella-la Manxa han decidit vetar la seua ocupació als vedats de titularitat pública fins al 2028.

A Lleida, el debat s’ha obert arran de les caceres per fer front a la superpoblació de conills a les comarques del pla, on la Generalitat ha autoritzat la caça de més de 300.000 exemplars en un any.

Aquest volum de caça comporta la sembra de més de deu tones de plom a l’any per camps i muntanyes, un risc que ha portat els Agents Rurals a plantejar el canvi de munició.