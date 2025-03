Un pal elèctric impedeix obrir el pas elevat del tren a Vallfogona

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

La construcció del nou pas elevat sobre les línies del tren de la Pobla a Vallfogona de Balaguer, duta a terme per la companyia pública Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), ha quedat pràcticament finalitzada. Tanmateix, la inauguració s’està veient retardada a causa de la impossibilitat que vehicles de gran mida, com camions, circulin per la infraestructura.

El problema rau en un pal elèctric de mitjana tensió situat al costat del pas elevat, el qual incompleix el gàlib necessari per al trànsit de camions. Aquesta situació ha provocat la demora en l’obertura del pas, que busca millorar la seguretat tant dels usuaris del tren com dels vehicles que circulen per la zona.

FGC i la companyia elèctrica havien dissenyat un pla per resituar la torre elèctrica. No obstant, el projecte ha trobat un obstacle inesperat: la falta del permís del propietari del terreny on es planejava recol·locar-lo, cosa que ha obligat a replantejar l’estratègia de trasllat.

Des d’FGC han assenyalat que ja han portat a terme totes les gestions necessàries i esperen que Endesa iniciï els treballs en les properes setmanes.

Per la seua part, Endesa ha indicat que no podrà efectuar les obres sense la implicació de totes les parts afectades, la qual cosa podria suposar més retard en la posada en marxa del pas elevat.

El projecte ha suposat una inversió de 980.000 euros i compta amb una estructura de 12,3 metres de longitud i deu d’ample, amb dos carrils de 3,5 metres cada un. S’ubica a 96 metres al sud de l’actual encreuament i connectarà amb una mitja rotonda que facilitarà l’accés a la carretera C-13.

Continua creixent la demanda a la línia de la Pobla

Segons dades d’FGC, la línia Lleida-la Pobla de Segur va tancar el 2024 amb més de 446.000 viatgers, un 19,8% més que el 2023. La companyia assegura que és el tercer any consecutiu de rècord de demanda. La línia ja va superar el 2022 el nombre de viatgers prepandèmia i, des d’aleshores, ha mantingut la tendència a l’alça, sent la del 2024 un 77% més alta que la del 2019 i multiplicant per sis la del 2015, segons les dades exposades ahir a la taula de seguiment del tren.