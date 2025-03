La Seu licita la construcció d’Inefc per 11,6 milions

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

El ple celebrat ahir a l’ajuntament de la Seu va aprovar de manera definitiva el projecte de construcció del nou centre Inefc Pirineus i l’inici de l’expedient per contractar les obres. Ho va fer amb el vot favorable de tots els grups, tant de l’equip de Compromís, al govern, com dels tres grups a l’oposició, Junts, ERC i la CUP. L’alcalde, Joan Barrera, va anunciar que l’adjudicació estarà llesta al maig “sempre que no hi hagi al·legacions de les empreses que optin a aixecar les instal·lacions i que obliguin a allargar els terminis” i va dir que les obres s’allargaran 18 mesos. El pressupost del nou equipament, que permetrà als alumnes abandonar les instal·lacions provisionals de l’edifici del centre cultural Les Monges, ascendeix a 11.621.451 euros (amb impostos).

Per finançar l’obra, l’ajuntament compta amb una subvenció de 4 milions d’euros de la Generalitat que atorgarà en dos anualitats. La primera, aquest mateix any, serà d’1,2 milions d’euros, i la segona, amb els 2,8 milions restants, en l’anualitat següent.

La resta de la inversió per construir el nou edifici que acollirà el grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) va a càrrec de la Diputació, que aportarà uns altres 4 milions d’euros i els 3,6 milions restants aniran a càrrec de l’ajuntament de la capital de l’Alt Urgell.

L’increment dels preus de la construcció ha encarit el projecte en més de dos milions d’euros, que assumirà, va dir Barrera, l’ajuntament amb l’ajuda d’un préstec.

El projecte ha estat redactat per l’equip Cerouno + OP Team Arquitectura i estarà ubicat en una parcel·la de l’Horta del Valira pròxima a l’escola Mossèn Albert Vives. Les obres afectaran a part de la zona destinada actualment a l’estacionament de vehicles. Al setembre va arrancar la quarta promoció i ja hi ha 170 alumnes. La nova seu permetrà doblar el nombre de places, que ara són de 40 per curs.

El ple va ratificar el pressupost de la Seu, de 33,5 milions d’euros, gràcies al suport anunciat de la CUP, que va insistir que l’acord “no és un aval al model de ciutat” de Compromís. També va tirar endavant la relació de llocs de treball del personal municipal.