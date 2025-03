Desmantellat des de Lleida un grup criminal que cultivava marihuana en diversos punts de Catalunya

Publicat per redacció Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat aquest dimecres al matí una xarxa organitzada dedicada al cultiu intensiu i distribució de marihuana amb operacions simultànies en quatre punts de Catalunya. La investigació, iniciada l'agost passat per les Unitats d'Investigació del Segrià i l'Alt Urgell, ha culminat amb la detenció de quatre homes d'entre 34 i 43 anys, acusats de delictes contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal.

Segons fonts policials, l'organització comptava amb una estructura perfectament definida on cada membre desenvolupava tasques específiques. Els investigadors han constatat que el grup disposava d'un laboratori altament sofisticat destinat a la producció d'esqueixos, que posteriorment eren transportats fins a diverses zones de cultiu repartides pel territori català.

Operatiu policial en quatre comarques

Aquest matí s'han efectuat entrades i perquisicions simultànies a quatre localitats: Maials (Segrià), Olivella (Garraf), Vall Llebrera (Noguera) i Tortosa (Baix Ebre). Durant l'operatiu, els agents han intervingut un total de 8.413 plantes de marihuana i han decomissat el laboratori d'esqueixos, juntament amb tot l'equipament necessari per al cultiu intensiu, incloent-hi làmpades, transformadors elèctrics, ventiladors i adobs.

Connexions il·legals a la xarxa elèctrica

Els detinguts també estan sent investigats per defraudació de fluid elèctric, ja que les instal·lacions on operaven estaven connectades de manera fraudulenta a la xarxa de distribució. Aquesta pràctica, habitual en aquest tipus de plantacions, permet als cultivadors estalviar costos significatius i dificultar la detecció dels cultius per part de les autoritats.

La investigació continua oberta i els Mossos no descarten noves detencions relacionades amb aquesta organització criminal. Els quatre detinguts passaran properament a disposició judicial davant del Jutjat d'Instrucció Número 1 de la Seu d'Urgell.