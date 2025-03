Tanquen l’església de la Pobla de Segur al caure pedres de la façana

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’església de la Mare de Déu de la Ribera, a la Pobla de Segur, està clausurada des de dijous passat, quan uns trossos de la façana es van desprendre i van caure sobre la vorera. Aquest despreniment, que no va ocasionar ferits ni tampoc danys materials, va succeir mitja hora abans que el temple acollís un funeral. “En aquell moment vam instal·lar carpes per protegir les persones i que la cerimònia pogués celebrar-se, però després vam envoltar la façana amb tanques”, va explicar ahir l’alcalde, Marc Baró (ERC). Aquesta closa impedeix accedir a l’interior de l’edifici i, per ara, no hi ha una data prevista per reobrir-lo al públic.

Mentre l’església estigui tancada al públic, l’ajuntament ha ofert la capella de la residència per a la tercera edat Nostra Senyora de Ribera, de titularitat municipal, per acollir de forma temporal les cerimònies religioses de la localitat.

D’altra banda, el consistori ha informat de la situació del temple de la Mare de Déu de la Ribera el bisbat d’Urgell, com a propietari de l’immoble, i un arquitecte de la diòcesi va acudir a finals de la setmana passada a la Pobla de Segur per examinar-lo, segons va explicar el primer edil.

Encara es desconeix quan podran iniciar-se treballs per evitar nous despreniments a la façana de l’església i tampoc se sap encara quin serà el cost i la durada.

Aquest temple d’estil neobarroc, construït al segle XVIII, va ser objecte de reformes posteriors fins a finals del segle passat. Es caracteritza per una portalada amb terracota i, al llarg dels últims anys, ha patit un progressiu deteriorament a la façana, que ha derivat en el despreniment de pedres que va registrar la setmana passada.